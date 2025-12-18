Expo Playmobil® l’Âge des Machines Azay-le-Rideau

Expo Playmobil® l’Âge des Machines

Grande nouveauté 2026 à la Cité Rétro-Mécanique !

Pour la première fois, la Cité Rétro-Mécanique accueillera, pendant 3 mois, une exposition Playmobil® imaginée et conçue spécialement pour le Musée.

Playmobil® L’Âge des Machines, c’est (re)découvrir l’univers rétro-mécanique et 1900 du musée!

17 Route de Marnay Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 36 18 resa@musee-dufresne.com

English :

New for 2026 at the Cité Rétro-Mécanique!

For the first time, the Cité Rétro-Mécanique will be hosting a Playmobil® exhibition for 3 months, imagined and designed especially for the Museum.

Playmobil® L?Âge des Machines is a chance to (re)discover the museum’s retro mechanical and 1900s world!

