Azay-le-Rideau

Rendez-vous aux jardins

Rue de Pineau Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-05 10:45:00

fin : 2026-06-07 14:45:00

Date(s) :

2026-06-05

À l’occasion de la 23e édition de Rendez-vous aux jardins, le chef-jardinier Nicolas Juevné vous propose une visite exclusive du parc paysager du château. Au cours de la déambulation dans le parc, il abordera la biodiversité et la botanique du parc, la lecture du paysage et les nouveaux enjeux

À l’occasion de la 23e édition de Rendez-vous aux jardins, le chef-jardinier Nicolas Juevné vous propose une visite exclusive du parc paysager du château. Au cours de la déambulation dans le parc, il abordera la biodiversité et la botanique du parc, la lecture du paysage et les nouveaux enjeux liés au dérèglement climatiques auxquels il doit faire face quotidiennement. .

Rue de Pineau Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 04 chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr

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English :

On the occasion of the national event Rendez-vous aux jardins, discover the château’s landscaped park.

8 hectares of park classified as a historic monument in 1914, a river, an arboretum, a Natura 2000 listed area, a UNESCO World Heritage site,….

L’événement Rendez-vous aux jardins Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-04-29 par ADT 37