Rendez-vous aux jardins Azay-le-Rideau
Rendez-vous aux jardins Azay-le-Rideau vendredi 5 juin 2026.
Azay-le-Rideau
Rendez-vous aux jardins
Rue de Pineau Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-05 10:45:00
fin : 2026-06-07 14:45:00
Date(s) :
2026-06-05
À l’occasion de la 23e édition de Rendez-vous aux jardins, le chef-jardinier Nicolas Juevné vous propose une visite exclusive du parc paysager du château. Au cours de la déambulation dans le parc, il abordera la biodiversité et la botanique du parc, la lecture du paysage et les nouveaux enjeux
À l’occasion de la 23e édition de Rendez-vous aux jardins, le chef-jardinier Nicolas Juevné vous propose une visite exclusive du parc paysager du château. Au cours de la déambulation dans le parc, il abordera la biodiversité et la botanique du parc, la lecture du paysage et les nouveaux enjeux liés au dérèglement climatiques auxquels il doit faire face quotidiennement. .
Rue de Pineau Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 04 chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the occasion of the national event Rendez-vous aux jardins, discover the château’s landscaped park.
8 hectares of park classified as a historic monument in 1914, a river, an arboretum, a Natura 2000 listed area, a UNESCO World Heritage site,….
L’événement Rendez-vous aux jardins Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-04-29 par ADT 37
À voir aussi à Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire)
- Il était un vin au Château de l’Aulée Azay-le-Rideau 8 mai 2026
- Fête des plantes Château de l’Islette Azay-le-Rideau 9 mai 2026
- Apéro-Toutou au Château de l’Aulée Azay-le-Rideau 14 mai 2026
- Monuments en musique French Touch un concert de l’ensemble Dulci Jubilo Anima Nostra Azay-le-Rideau 14 mai 2026
- Vignes vins apéro au Château de l’Aulée Azay-le-Rideau 15 mai 2026