Cluedo Géant Azay-le-Rideau

Cluedo Géant

17 Route de Marnay Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-04-19 2026-05-31 2026-06-14 2026-07-26 2026-08-16 2026-09-27

Un crime a été commis au musée Maurice Dufresne. Une question hante l’équipe qui, parmi eux, est le coupable ? Venez en famille ou entre amis enquêter dans l’enceinte du musée ! Nous avons besoin de vous pour résoudre l’enquête ! Récompense pour l’équipe qui trouvera en premier !

Un crime a été commis au musée Maurice Dufresne. Une question hante l’équipe qui, parmi eux, est le coupable ? Venez en famille ou entre amis enquêter dans l’enceinte du musée ! Nous avons besoin de vous pour résoudre l’enquête ! Récompense pour la famille qui trouvera en premier ! Réservation fortement conseillée. 13 .

17 Route de Marnay Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 36 18 resa@musee-dufresne.com

English :

A crime has been committed at the Maurice Dufresne Museum. One question haunts the team: who among them is the culprit? Bring your family and friends to the museum to investigate! We need your help to solve the case! Reward for the family who finds out first!

