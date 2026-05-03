Azay-le-Rideau

Cuisiner au château avec Tours à Table

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 65 – 65 – EUR

65

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 12:00:00

fin : 2026-06-06 13:30:00

Date(s) :

2026-06-06

À l’occasion de la manifestation nationale Rendez-vous aux jardins à laquelle participe le château, laissez-vous guider par Maxime, chef de Tours à Table pour préparer un déjeuner printanier.

Selon l’horaire, vous pourrez visiter et découvrir le château avant ou après votre atelier.

À l’occasion de la manifestation nationale Rendez-vous aux jardins à laquelle participe le château, laissez-vous guider par Maxime, chef de Tours à Table pour préparer un déjeuner printanier.

Selon l’horaire, vous pourrez visiter et découvrir le château avant ou après votre atelier.

Choisissez votre atelier

12h

Raviole printanière aux petits pois et au Sainte Maure de Touraine, coulis frais de petits pois

Mousse de fraises au mascarpone

14h

Financiers aux pistaches-noisettes et fraises, chantilly maison

Tartelettes aux fraises, crème pâtissière

À noter

Ingrédients et matériel fournis.

Durée de l’atelier 1h, suivi de 30 minutes de dégustation

Nombre de places limité.

Le tarif comprend l’accès à la visite libre du château 65 .

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 04 chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr

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English :

To mark the national Rendez-vous aux jardins event in which the château is taking part, let Maxime, chef at Tours à Table, guide you in preparing a springtime lunch.

Depending on the schedule, you can visit and discover the château before or after your workshop.

L’événement Cuisiner au château avec Tours à Table Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT 37