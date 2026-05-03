Cuisiner au château avec Tours à Table Azay-le-Rideau
Cuisiner au château avec Tours à Table Azay-le-Rideau samedi 6 juin 2026.
Azay-le-Rideau
Cuisiner au château avec Tours à Table
19 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : 65 – 65 – EUR
65
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 12:00:00
fin : 2026-06-06 13:30:00
Date(s) :
2026-06-06
À l’occasion de la manifestation nationale Rendez-vous aux jardins à laquelle participe le château, laissez-vous guider par Maxime, chef de Tours à Table pour préparer un déjeuner printanier.
Selon l’horaire, vous pourrez visiter et découvrir le château avant ou après votre atelier.
À l’occasion de la manifestation nationale Rendez-vous aux jardins à laquelle participe le château, laissez-vous guider par Maxime, chef de Tours à Table pour préparer un déjeuner printanier.
Selon l’horaire, vous pourrez visiter et découvrir le château avant ou après votre atelier.
Choisissez votre atelier
12h
Raviole printanière aux petits pois et au Sainte Maure de Touraine, coulis frais de petits pois
Mousse de fraises au mascarpone
14h
Financiers aux pistaches-noisettes et fraises, chantilly maison
Tartelettes aux fraises, crème pâtissière
À noter
Ingrédients et matériel fournis.
Durée de l’atelier 1h, suivi de 30 minutes de dégustation
Nombre de places limité.
Le tarif comprend l’accès à la visite libre du château 65 .
19 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 04 chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr
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English :
To mark the national Rendez-vous aux jardins event in which the château is taking part, let Maxime, chef at Tours à Table, guide you in preparing a springtime lunch.
Depending on the schedule, you can visit and discover the château before or after your workshop.
L’événement Cuisiner au château avec Tours à Table Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT 37
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