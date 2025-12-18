Nuit Européenne des Musées: Ouverture Exceptionnelle de la Réserve Azay-le-Rideau

Nuit Européenne des Musées: Ouverture Exceptionnelle de la Réserve

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, les visiteurs pourront exceptionnellement entrevoir la richesse des réserves de la Cité Rétro-Mécanique Maurice Dufresne les explorateurs d’un soir pourront faire le tour de cette réserve habituellement fermée et qui regorge de trésors insoupçonnés.

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, les visiteurs pourront exceptionnellement entrevoir la richesse des réserves de la Cité Rétro-Mécanique Maurice Dufresne les explorateurs d’un soir pourront faire le tour de cette réserve habituellement fermée et qui regorge de trésors insoupçonnés. N’hésitez pas à prévoir une lampe torche !

Le reste du Musée sera visible dans les conditions habituelles.

Un Panier/Repas sera proposé ce soir-là au restaurant Chez Jeannot.

Dernière vente de billet 20h30 13 .

17 Route de Marnay Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 36 18 resa@musee-dufresne.com

English :

As part of the Nuit Européenne des Musées, visitors to the Cité Rétro-Mécanique Maurice Dufresne will be able to take an exceptional glimpse into the richness of its reserves: explorers for a night will be able to take a tour of this reserve, which is usually closed and overflowing with unsuspected

