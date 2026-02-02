Fête des plantes Château de l’Islette Azay-le-Rideau

Fête des plantes Château de l’Islette

9 Route de Langeais Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-09 10:30:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Fête des plantes 2e édition le week-end du 09 et 10 mai 2026

– Exposition et vente de plantes, conseils de jardinage, produits autour du jardin.

– Intermède musical à l’heure du déjeuner avec concert à 12h30.

– Présence de foodtrucks.

– Tarif exceptionnel 6€ (jardins uniquement).

9 Route de Langeais Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@chateaudelislette.fr

English : Plant festival

The first edition of the Plant Festival will take place this year!

We’ll be delighted to welcome nurserymen and women who love plants and gardening. We hope they will share their love of flowers and plants with you.

