Azay-le-Rideau

Monuments en musique French Touch un concert de l’ensemble Dulci Jubilo Anima Nostra

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 18:30:00

fin : 2026-05-14 19:45:00

Date(s) :

2026-05-14

Sous la direction de Christopher Gibert et accompagnés par Thomas Ospital au piano, huit chanteurs de l’ensemble Dulci Jubilo invitent les spectateurs à un voyage musical où Gabriel Fauré, Lili Boulanger, Camille Saint-Saëns et Claude Debussy.

Sous la direction de Christopher Gibert et accompagnés par Thomas Ospital au piano, huit chanteurs de l’ensemble Dulci Jubilo invitent les spectateurs à un voyage musical où Gabriel Fauré, Lili Boulanger, Camille Saint-Saëns et Claude Debussy traduisent en musique la lumière et les atmosphères chères aux peintres impressionnistes.

À travers des œuvres telles que Les Djinns, Sous bois ou les Trois chansons, mélodie, poésie et voix s’unissent avec finesse pour créer de véritables paysages sonores. Un programme tout en couleurs et en émotions, célébrant la richesse et la délicatesse de la musique française qui trouve tout naturellement sa place dans la cour d’honneur du château. 20 .

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 04

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English :

Conducted by Christopher Gibert and accompanied by Thomas Ospital on piano, eight singers from the Dulci Jubilo ensemble invite the audience on a musical journey featuring Gabriel Fauré, Lili Boulanger, Camille Saint-Saëns and Claude Debussy.

L’événement Monuments en musique French Touch un concert de l’ensemble Dulci Jubilo Anima Nostra Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-04-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme