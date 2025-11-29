VIGNES VINS APERO Azay-le-Rideau

VIGNES VINS APERO

1132 Route de Tours Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Jeudi 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-08-28 20:00:00

2026-07-09

Tous les jeudis de l’été, le Château de l’Aulée vous invite à savourer un apéritif d’exception dans un cadre enchanteur. Que vous soyez entre amis, en couple ou en visite dans la région, cette parenthèse au cœur des vignes vous promet une soirée à la fois conviviale et raffinée.

1132 Route de Tours Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 44 24

English :

Every Thursday throughout the summer, Château de l’Aulée invites you to enjoy an exceptional aperitif in an enchanting setting. Whether you’re with friends, a couple or visiting the region, this interlude in the heart of the vineyards promises an evening of conviviality and refinement.

