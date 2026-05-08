Azay-le-Rideau

APERO TOUTOU

1132 Route de Tours Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 11:00:00

fin : 2026-05-17 13:00:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-17 2026-06-21

Balade & Apéro Toutou Vignes, Hot-Dog et Câlins Canins !

Balade commentée dans les vignes (45 min environ)

Accompagnés de votre chien, vous parcourez notre vignoble en profitant d’un moment de liberté et de découverte. Apéro hot-dog maison & dégustation de 3 vins. Gourmandises pour chiens offert

Balade & Apéro Toutou Vignes, Hot-Dog et Câlins Canins !

Balade commentée dans les vignes (45 min environ)

Accompagnés de votre chien, vous parcourez notre vignoble en profitant d’un moment de liberté et de découverte. Apéro hot-dog maison & dégustation de 3 vins. Gourmandises pour chiens offert 20 .

1132 Route de Tours Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 44 24 contact@laulee.com

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English :

Dog Walk & Apéro: Vines, Hot Dogs and Canine Cuddles!

Guided tour of the vineyards (approx. 45 min)

Accompanied by your dog, you’ll explore our vineyards while enjoying a moment of freedom and discovery. Aperitif with homemade hot dog & tasting of 3 wines. Complimentary dog treats

L’événement APERO TOUTOU Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT 37