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APERO TOUTOU Azay-le-Rideau

APERO TOUTOU Azay-le-Rideau

APERO TOUTOU Azay-le-Rideau jeudi 14 mai 2026.

Adresse : 1132 Route de Tours

Ville : 37190 Azay-le-Rideau

Département : Indre-et-Loire

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 20 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Azay-le-Rideau

APERO TOUTOU

1132 Route de Tours Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 11:00:00
fin : 2026-05-17 13:00:00

Date(s) :
2026-05-14 2026-05-17 2026-06-21

Balade & Apéro Toutou Vignes, Hot-Dog et Câlins Canins !
Balade commentée dans les vignes (45 min environ)
Accompagnés de votre chien, vous parcourez notre vignoble en profitant d’un moment de liberté et de découverte. Apéro hot-dog maison & dégustation de 3 vins. Gourmandises pour chiens offert
Balade & Apéro Toutou Vignes, Hot-Dog et Câlins Canins !
Balade commentée dans les vignes (45 min environ)
Accompagnés de votre chien, vous parcourez notre vignoble en profitant d’un moment de liberté et de découverte. Apéro hot-dog maison & dégustation de 3 vins. Gourmandises pour chiens offert 20  .

1132 Route de Tours Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 44 24  contact@laulee.com

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English :

Dog Walk & Apéro: Vines, Hot Dogs and Canine Cuddles!
Guided tour of the vineyards (approx. 45 min)
Accompanied by your dog, you’ll explore our vineyards while enjoying a moment of freedom and discovery. Aperitif with homemade hot dog & tasting of 3 wines. Complimentary dog treats

L’événement APERO TOUTOU Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT 37

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