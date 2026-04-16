Apéro-Toutou au Château de l’Aulée Azay-le-Rideau
Apéro-Toutou au Château de l’Aulée Azay-le-Rideau jeudi 14 mai 2026.
Azay-le-Rideau
Apéro-Toutou au Château de l’Aulée
Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 11:00:00
fin : 2026-05-17 12:00:00
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-17
Parce que chez nous, l’amour du terroir rime aussi avec l’amour des chiens, nous avons imaginé une escapade inédite pour les passionnés de vin et leurs compagnons à quatre pattes. Entre balade dans les vignes, découvertes gustatives et moments de partage, vivez une expérience conviviale, familiale…
Parce que chez nous, l’amour du terroir rime aussi avec l’amour des chiens, nous avons imaginé une escapade inédite pour les passionnés de vin et leurs compagnons à quatre pattes. Entre balade dans les vignes, découvertes gustatives et moments de partage, vivez une expérience conviviale, familiale… et gourmande, pour vous comme pour votre toutou !
Accompagnés de votre chien, vous parcourez notre vignoble en profitant d’un moment de liberté et de découverte. Nous vous partageons notre histoire, notre passion et les secrets de notre terroir, tout en veillant à ce que chaque museau profite aussi de cette immersion nature. 20 .
Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 44 24
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English :
Because in our region, love of the terroir also rhymes with love of dogs, we’ve come up with a unique getaway for wine enthusiasts and their four-legged companions. A walk through the vineyards, a taste of the region and a chance to share a convivial, family experience?
L’événement Apéro-Toutou au Château de l’Aulée Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-04-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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