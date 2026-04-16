Azay-le-Rideau

Apéro-Toutou au Château de l’Aulée

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 11:00:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-17

Parce que chez nous, l’amour du terroir rime aussi avec l’amour des chiens, nous avons imaginé une escapade inédite pour les passionnés de vin et leurs compagnons à quatre pattes. Entre balade dans les vignes, découvertes gustatives et moments de partage, vivez une expérience conviviale, familiale…

Parce que chez nous, l’amour du terroir rime aussi avec l’amour des chiens, nous avons imaginé une escapade inédite pour les passionnés de vin et leurs compagnons à quatre pattes. Entre balade dans les vignes, découvertes gustatives et moments de partage, vivez une expérience conviviale, familiale… et gourmande, pour vous comme pour votre toutou !

Accompagnés de votre chien, vous parcourez notre vignoble en profitant d’un moment de liberté et de découverte. Nous vous partageons notre histoire, notre passion et les secrets de notre terroir, tout en veillant à ce que chaque museau profite aussi de cette immersion nature. 20 .

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 44 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Because in our region, love of the terroir also rhymes with love of dogs, we’ve come up with a unique getaway for wine enthusiasts and their four-legged companions. A walk through the vineyards, a taste of the region and a chance to share a convivial, family experience?

L’événement Apéro-Toutou au Château de l’Aulée Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-04-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme