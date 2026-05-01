Lecture de contes Azay-le-Rideau
Lecture de contes Azay-le-Rideau mercredi 13 mai 2026.
Azay-le-Rideau
Lecture de contes
19 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:30:00
fin : 2026-05-13 15:30:00
Date(s) :
2026-05-13
Lecture de contes
Mercredi 13 mai 2026
Animation proposée en continu de 14h30 à 15h30
À partir de 3 ans
Lecture de contes
Mercredi 13 mai 2026
Animation proposée en continu de 14h30 à 15h30
À partir de 3 ans
Installée dans l’une des salles du château d’Azay-le-Rideau, Hélène vous ouvre les portes d’un moment hors du temps.
Prenez place sur de conforables coussins et laissez-vous transporter par les premières histoires contées par Hélène. Peu à peu, les murs du château disparaîssent et se fondent en forêts mystérieuses. On y fait d’étonnantes rencontres et on suit des héros courageux et des animaux malicieux dans d’extraordinaires aventures.
Un instant magique à partager en famille, où l’imaginaire s’invite au cœur du château et les histoires restent graver dans les esprits des petits comme des grands.
Cette animation est proposée par la librairie d’Helma 16 .
19 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 04
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English :
Storytelling
Wednesday, May 13, 2026
Continuous animation from 2:30 pm to 3:30 pm
Ages 3 and up
L’événement Lecture de contes Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-05-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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