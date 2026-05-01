Azay-le-Rideau

Lecture de contes

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:30:00

fin : 2026-05-13 15:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Lecture de contes

Mercredi 13 mai 2026

Animation proposée en continu de 14h30 à 15h30

À partir de 3 ans

Lecture de contes

Mercredi 13 mai 2026

Animation proposée en continu de 14h30 à 15h30

À partir de 3 ans

Installée dans l’une des salles du château d’Azay-le-Rideau, Hélène vous ouvre les portes d’un moment hors du temps.

Prenez place sur de conforables coussins et laissez-vous transporter par les premières histoires contées par Hélène. Peu à peu, les murs du château disparaîssent et se fondent en forêts mystérieuses. On y fait d’étonnantes rencontres et on suit des héros courageux et des animaux malicieux dans d’extraordinaires aventures.

Un instant magique à partager en famille, où l’imaginaire s’invite au cœur du château et les histoires restent graver dans les esprits des petits comme des grands.

Cette animation est proposée par la librairie d’Helma 16 .

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Storytelling

Wednesday, May 13, 2026

Continuous animation from 2:30 pm to 3:30 pm

Ages 3 and up

L’événement Lecture de contes Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-05-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme