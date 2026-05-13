Nuit Européenne des Musées : Ouverture exceptionnelle de la Réserve, Cité Rétro-Mécanique – Parc & Collection Maurice Dufresne, Azay-le-Rideau

Nuit Européenne des Musées : Ouverture exceptionnelle de la Réserve Samedi 23 mai, 19h30 Cité Rétro-Mécanique – Parc & Collection Maurice Dufresne Indre-et-Loire

INDIVIDUEL

Plein Tarif : 13€

-10ans : gratuit

10-17ans : 7€

Etudiant / Carte invalidité : 11€

Audio-guide : 2,50€

GROUPE

Petit Groupe (De 12 à 19 pers.) : 11€

Groupe (A partir de 20pers.) : 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Nuit Européenne des Musées

À la découverte des réserves du musée…

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, vivez une expérience exceptionnelle à la Cité Rétro-Mécanique Maurice Dufresne.

Pour une soirée unique, les visiteurs pourront accéder aux réserves habituellement fermées au public…

Un lieu mystérieux, rempli de trésors insoupçonnés, à explorer comme de véritables aventuriers d’un soir.

Pensez à apporter votre lampe torche !

Le reste du musée restera accessible dans les conditions habituelles.

️ Côté restaurant – Chez Jeannot

Des paniers-repas seront proposés pour profiter pleinement de la soirée.

Réservation conseillée

️ Horaires

Nocturne de 19h30 à 22h

️ Dernière entrée : 20h30

️ Tarifs

-10 ans : gratuit

10–17 ans : 7 €

Étudiant : 11 €

Plein tarif : 13 €

Réservation paniers-repas

resa@musee-dufresne.com

Cité Rétro-Mécanique – Parc & Collection Maurice Dufresne 17 route de Marnay 37190 Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247453618 https://www.musee-dufresne.com https://www.instagram.com/museemauricedufresne/?hl=fr [{« link »: « mailto:resa@musee-dufresne.com »}] Au cœur de la Touraine, la Cité Rétro-Mécanique Maurice Dufresne vous invite à découvrir plus de 3 000 machines, véhicules et objets insolites dans un cadre unique, entre musée et parc.

Installée dans un ancien moulin toujours en fonctionnement, cette collection exceptionnelle fait revivre l’ingéniosité technique à travers une visite vivante et accessible à tous. SERVICES

– Livret-jeux pédagogique 3-6ans & 7-12ans gratuit

– Restaurant sur place (salle intérieure & Terrasse)

– Aire de jeux pour les enfants

– Aire de pique-nique couverte (Capacité : 70 places assises)

– Toilette PMR

– Fauteuil PMR à disposition x1

– Parking voiture, Vélo, Bus

– Animaux acceptés en laisse

– Accueil France Passion / Nuitée en camping-car gratuite (pas de service)

– Label Tourisme & Handicap 3 niveaux : Auditif, visuel et sonore.

– Label Accueil Vélo / Loire à Vélo et Cyclo-Bohème

– Salle de réception pour déjeuner groupe

Nuit Européenne des Musées

©CitéRétroMécanique