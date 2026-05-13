Nuit Européenne des Musées : Ouverture exceptionnelle de la Réserve, Cité Rétro-Mécanique – Parc & Collection Maurice Dufresne, Azay-le-Rideau
Nuit Européenne des Musées : Ouverture exceptionnelle de la Réserve, Cité Rétro-Mécanique – Parc & Collection Maurice Dufresne, Azay-le-Rideau samedi 23 mai 2026.
Nuit Européenne des Musées : Ouverture exceptionnelle de la Réserve Samedi 23 mai, 19h30 Cité Rétro-Mécanique – Parc & Collection Maurice Dufresne Indre-et-Loire
INDIVIDUEL
Plein Tarif : 13€
-10ans : gratuit
10-17ans : 7€
Etudiant / Carte invalidité : 11€
Audio-guide : 2,50€
GROUPE
Petit Groupe (De 12 à 19 pers.) : 11€
Groupe (A partir de 20pers.) : 9€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Nuit Européenne des Musées
À la découverte des réserves du musée…
À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, vivez une expérience exceptionnelle à la Cité Rétro-Mécanique Maurice Dufresne.
Pour une soirée unique, les visiteurs pourront accéder aux réserves habituellement fermées au public…
Un lieu mystérieux, rempli de trésors insoupçonnés, à explorer comme de véritables aventuriers d’un soir.
Pensez à apporter votre lampe torche !
Le reste du musée restera accessible dans les conditions habituelles.
️ Côté restaurant – Chez Jeannot
Des paniers-repas seront proposés pour profiter pleinement de la soirée.
Réservation conseillée
️ Horaires
Nocturne de 19h30 à 22h
️ Dernière entrée : 20h30
️ Tarifs
-10 ans : gratuit
10–17 ans : 7 €
Étudiant : 11 €
Plein tarif : 13 €
Réservation paniers-repas
resa@musee-dufresne.com
Cité Rétro-Mécanique – Parc & Collection Maurice Dufresne 17 route de Marnay 37190 Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247453618 https://www.musee-dufresne.com https://www.instagram.com/museemauricedufresne/?hl=fr [{« link »: « mailto:resa@musee-dufresne.com »}] Au cœur de la Touraine, la Cité Rétro-Mécanique Maurice Dufresne vous invite à découvrir plus de 3 000 machines, véhicules et objets insolites dans un cadre unique, entre musée et parc.
Installée dans un ancien moulin toujours en fonctionnement, cette collection exceptionnelle fait revivre l’ingéniosité technique à travers une visite vivante et accessible à tous. SERVICES
– Livret-jeux pédagogique 3-6ans & 7-12ans gratuit
– Restaurant sur place (salle intérieure & Terrasse)
– Aire de jeux pour les enfants
– Aire de pique-nique couverte (Capacité : 70 places assises)
– Toilette PMR
– Fauteuil PMR à disposition x1
– Parking voiture, Vélo, Bus
– Animaux acceptés en laisse
– Accueil France Passion / Nuitée en camping-car gratuite (pas de service)
– Label Tourisme & Handicap 3 niveaux : Auditif, visuel et sonore.
– Label Accueil Vélo / Loire à Vélo et Cyclo-Bohème
– Salle de réception pour déjeuner groupe
Nuit Européenne des Musées
©CitéRétroMécanique
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