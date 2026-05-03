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L’association famille rurales du ridellois fête ses 25 ans Azay-le-Rideau

L’association famille rurales du ridellois fête ses 25 ans Azay-le-Rideau

L’association famille rurales du ridellois fête ses 25 ans Azay-le-Rideau samedi 6 juin 2026.

Adresse : 52 Avenue de la Gare

Ville : 37190 Azay-le-Rideau

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Azay-le-Rideau

L’association famille rurales du ridellois fête ses 25 ans

52 Avenue de la Gare Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

L’association familles rurales du ridellois fête ses 25 ans.
Samedi 6 juin 2026 à partir de 16h00
Gratuit et ouvert à tous
L’association familles rurales du ridellois fête ses 25 ans.
Samedi 6 juin 2026 à partir de 16h00

Jeux, ateliers, démonstrations, concerts, magicien, bar à sirops.

19h00 apéro dinatoire partagé. Apportez un plat et une bouteille à partager.

Gratuit et ouvert à tous   .

52 Avenue de la Gare Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English :

The Ridellois rural families association celebrates its 25th anniversary.
Saturday, June 6, 2026 from 4:00 pm
Free and open to all

L’événement L’association famille rurales du ridellois fête ses 25 ans Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-05-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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