Azay-le-Rideau

L’association famille rurales du ridellois fête ses 25 ans

52 Avenue de la Gare Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’association familles rurales du ridellois fête ses 25 ans.

Samedi 6 juin 2026 à partir de 16h00

Gratuit et ouvert à tous

L’association familles rurales du ridellois fête ses 25 ans.

Samedi 6 juin 2026 à partir de 16h00

Jeux, ateliers, démonstrations, concerts, magicien, bar à sirops.

19h00 apéro dinatoire partagé. Apportez un plat et une bouteille à partager.

Gratuit et ouvert à tous .

52 Avenue de la Gare Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

The Ridellois rural families association celebrates its 25th anniversary.

Saturday, June 6, 2026 from 4:00 pm

Free and open to all

L’événement L’association famille rurales du ridellois fête ses 25 ans Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-05-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme