L’association famille rurales du ridellois fête ses 25 ans Azay-le-Rideau
L’association famille rurales du ridellois fête ses 25 ans Azay-le-Rideau samedi 6 juin 2026.
Azay-le-Rideau
L’association famille rurales du ridellois fête ses 25 ans
52 Avenue de la Gare Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’association familles rurales du ridellois fête ses 25 ans.
Samedi 6 juin 2026 à partir de 16h00
Gratuit et ouvert à tous
L’association familles rurales du ridellois fête ses 25 ans.
Samedi 6 juin 2026 à partir de 16h00
Jeux, ateliers, démonstrations, concerts, magicien, bar à sirops.
19h00 apéro dinatoire partagé. Apportez un plat et une bouteille à partager.
Gratuit et ouvert à tous .
52 Avenue de la Gare Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
The Ridellois rural families association celebrates its 25th anniversary.
Saturday, June 6, 2026 from 4:00 pm
Free and open to all
L’événement L’association famille rurales du ridellois fête ses 25 ans Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-05-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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