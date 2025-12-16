Visite Commentée + Démonstration Dynamique Azay-le-Rideau
Visite Commentée + Démonstration Dynamique Azay-le-Rideau dimanche 7 juin 2026.
Visite Commentée + Démonstration Dynamique
17 Route de Marnay Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-07
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-06-07 2026-10-03
Visite commentée du musée + démonstration dynamique
Habituellement réservée aux groupes, profitez d’une visite commentée offerte de 2h avec en bonus une démonstration de démarrage de véhicules de la collection en fin de parcours.
Visite commentée du musée + démonstration dynamique
Habituellement réservée aux groupes, profitez d’une visite commentée offerte de 2h avec en bonus une démonstration de démarrage de véhicules de la collection en fin de parcours.
Visite commentée offerte, dans la limite des places disponibles, pour toute personne munie d’un billet d’entrée classique sans supplément.
Tarifs billetterie Musée
-10ans gratuit
10-17ans 7€
Etudiant 11€
Plein tarif 13€
Réservation conseillée resa@musee-dufresne.com ou 02 47 45 36 18
Lien d’inscription Jotform
https://form.jotform.com/240802536952356 13 .
17 Route de Marnay Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 36 18 resa@musee-dufresne.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tour of the museum + dynamic demonstration
Usually reserved for groups, enjoy a free 2-hour guided tour, with a bonus demonstration of how to start up vehicles from the collection at the end of the tour.
L’événement Visite Commentée + Démonstration Dynamique Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2025-12-16 par ADT 37