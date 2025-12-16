Visite Commentée + Démonstration Dynamique Azay-le-Rideau

Visite Commentée + Démonstration Dynamique

17 Route de Marnay Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : Samedi 2026-06-07

fin : 2026-10-03

Visite commentée du musée + démonstration dynamique

Habituellement réservée aux groupes, profitez d’une visite commentée offerte de 2h avec en bonus une démonstration de démarrage de véhicules de la collection en fin de parcours.

Visite commentée offerte, dans la limite des places disponibles, pour toute personne munie d’un billet d’entrée classique sans supplément.

Tarifs billetterie Musée

-10ans gratuit

10-17ans 7€

Etudiant 11€

Plein tarif 13€

Réservation conseillée resa@musee-dufresne.com ou 02 47 45 36 18

https://form.jotform.com/240802536952356 13 .

17 Route de Marnay Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 36 18 resa@musee-dufresne.com

English :

Guided tour of the museum + dynamic demonstration

Usually reserved for groups, enjoy a free 2-hour guided tour, with a bonus demonstration of how to start up vehicles from the collection at the end of the tour.

