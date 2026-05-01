Un soir à Azay pop et baroque Azay-le-Rideau
Un soir à Azay pop et baroque Azay-le-Rideau samedi 30 mai 2026.
Azay-le-Rideau
Un soir à Azay pop et baroque
Place de la République Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
Date(s) :
2026-05-30
samedi 30 mai 2026 de 19:00 à 23:30
Costumés et perruqués, trois artistes musiciens vous invitent sur la place de la République samedi 30 mai à 20h30 pour un concert original et plein de charme.
Un moment unique à partager ! Venez nombreux !
Tout public • Gratuit
samedi 30 mai 2026 de 19:00 à 23:30
Costumés et perruqués, trois artistes musiciens vous invitent sur la place de la République samedi 30 mai à 20h30 pour un concert original et plein de charme. Laissez-vous emporter par un voyage musical mêlant classiques intemporels, musiques de films inoubliables, rythmes populaires et les sonorités baroques et romantiques du célèbre Rondò Veneziano.
Un moment unique à partager ! Venez nombreux !
Tout public • Gratuit .
Place de la République Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr
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English :
saturday, May 30, 2026 from 19:00 to 23:30
Costumed and wigged, three musical artists invite you to the Place de la République on Saturday May 30 at 8:30pm for an original and charming concert.
A unique moment to share! Come one, come all!
All audiences ? Free
L’événement Un soir à Azay pop et baroque Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-05-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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