Le Château de l’Islette à l’heure Vénitienne Azay-le-Rideau

Le Château de l’Islette à l’heure Vénitienne

9 Route de Langeais Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

L’Islette à l’heure vénitienne le week-end du 20 et 21 juin 2026

70 costumés du Carnaval de Venise défileront dans le parc, présentant leurs magnifiques masques et costumes.

Défilés samedi à 15h30 et dimanche à 11h30 et 15h30.

Concert du chanteur italien Salva Minella le dimanche à 15h30.

9 Route de Langeais Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 40 10 info@chateaudelislette.fr

English :

L’Islette is delighted to welcome back the Art Fusion association.

This year, over 70 Venetian costumes will be on display for visitors to admire.

Parades will take place on Saturday June 21 at 3.30pm and Sunday June 22 at 11.30am and 3.30pm.

