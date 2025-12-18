Journée Spéciale Fête des Pères Azay-le-Rideau

Journée Spéciale Fête des Pères

Journée spéciale fête des pères à la Cité Rétro-Mécanique

– Baptême de Peugeot électrique VLV de 1941 (tirage au sort, 20 baptêmes à gagner le jour même)

– Repas spécial fête des pères

– Pesée de panier garni 13 .

17 Route de Marnay Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 36 18 resa@musee-dufresne.com

English :

Special Father’s Day at Cité Rétro-Mécanique:

– Baptism of a 1941 Peugeot electric VLV (draw, 20 baptisms to be won on the day)

– Special Father’s Day meal

– Weighing of gift baskets

