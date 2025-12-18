Journée Spéciale Fête des Pères Azay-le-Rideau
17 Route de Marnay Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – EUR
Début : Dimanche 2026-06-21
Journée spéciale fête des pères à la Cité Rétro-Mécanique
– 20 Baptêmes de Peugeot électrique VLV de 1941 à gagner (tirage au sort)
– 1 Calva cadeau en fin de repas pour les papas
– 1 Pesée de panier garni offerte
17 Route de Marnay Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 36 18 resa@musee-dufresne.com
English :
Special Father’s Day at Cité Rétro-Mécanique:
– Baptism of a 1941 Peugeot electric VLV (draw, 20 baptisms to be won on the day)
– Special Father’s Day meal
– Weighing of gift baskets
L’événement Journée Spéciale Fête des Pères Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-01-08 par ADT 37