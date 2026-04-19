Azay-le-Rideau

Ô Val de l’Indre

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 20:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La commune se métamorphose en une véritable scène à ciel ouvert. Les rues et les places deviennent des lieux de rencontre et d’expression artistique. Danse, théâtre, musique, arts du cirque et arts de la rue s’entremêlent pour offrir une programmation éclectique, accessible à tous.

Le ̂ ’ revient pour sa 10e édition, à Azay-le-Rideau !

Rendez-vous le samedi 13 juin 2026, de 11h à 18h15 pour la nouvelle édition du festival Ô Val de l’Indre !

Au programme ?

Arts de rue, déambulations, spectacles, concerts et une belle ambiance conviviale !

Pour découvrir toute la programmation, c’est sur notre site !

On vous attend nombreux pour célébrer ensemble la culture en Touraine Vallée de l’Indre !

Azay-le-Rideau .

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr

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English :

The town is transformed into a veritable open-air stage. Streets and squares become meeting places for artistic expression. Dance, theater, music, circus arts and street arts intermingle to offer an eclectic program accessible to all.

L’événement Ô Val de l’Indre Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-05-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme