La familliale au Château de l’Aulée Azay-le-Rideau
La familliale au Château de l’Aulée Azay-le-Rideau samedi 2 mai 2026.
Azay-le-Rideau
La familliale au Château de l’Aulée
Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:30:00
fin : 2026-05-02 15:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Plongez en famille dans l’univers pétillant des Crémants de Loire !
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Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 44 24 contact@laulee.com
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English :
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L’événement La familliale au Château de l’Aulée Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-04-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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