Azay-le-Rideau

La familliale au Château de l’Aulée

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:30:00

fin : 2026-05-02 15:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Plongez en famille dans l’univers pétillant des Crémants de Loire !

Plongez en famille dans l’univers pétillant des Crémants de Loire ! 30 .

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 44 24 contact@laulee.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bring the whole family into the sparkling world of Crémants de Loire!

L’événement La familliale au Château de l’Aulée Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-04-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme