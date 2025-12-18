Journée Nationale des Véhicules d’Époque Ouverture exceptionnelle de la réserve du Musée Azay-le-Rideau

Journée Nationale des Véhicules d’Époque Ouverture exceptionnelle de la réserve du Musée

Dimanche 2026-04-26

Dans le cadre de la Journée Nationale des Véhicules d’époque (JNVE), venez découvrir la richesse des réserves de la Cité Rétro-Mécanique Parc & Collection Maurice Dufresne ! Une 100aine de machines en + à découvrir… N’oubliez pas votre lampe torche !

N’oubliez pas votre lampe torche !

Dernière vente de billet 17h

Tarifs billetterie Musée

-10ans gratuit

10-17ans 7€

Etudiant 11€

Plein tarif 13€ 13 .

17 Route de Marnay Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 36 18 resa@musee-dufresne.com

English :

Come and discover the wealth of reserves at the Cité Rétro-Mécanique? Parc & Collection Maurice Dufresne!

Don’t forget your flashlight!

