Journée Nationale des Véhicules d’Époque Ouverture exceptionnelle de la réserve du Musée Azay-le-Rideau dimanche 26 avril 2026.

17 Route de Marnay Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif

Début : Dimanche 2026-04-26
fin : 2026-04-26

2026-04-26

Dans le cadre de la Journée Nationale des Véhicules d’époque (JNVE), venez découvrir la richesse des réserves de la Cité Rétro-Mécanique Parc & Collection Maurice Dufresne ! Une 100aine de machines en + à découvrir… N’oubliez pas votre lampe torche !
Venez découvrir la richesse des réserves de la Cité Rétro-Mécanique Parc & Collection Maurice Dufresne !
N’oubliez pas votre lampe torche !

Dernière vente de billet 17h

Tarifs billetterie Musée
-10ans gratuit
10-17ans 7€
Etudiant 11€
Plein tarif 13€ 13  .

17 Route de Marnay Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 36 18  resa@musee-dufresne.com

English :

Come and discover the wealth of reserves at the Cité Rétro-Mécanique? Parc & Collection Maurice Dufresne!
Don’t forget your flashlight!

L’événement Journée Nationale des Véhicules d’Époque Ouverture exceptionnelle de la réserve du Musée Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-01-08 par ADT 37