Journée Nationale des Véhicules d’Époque Ouverture exceptionnelle de la réserve du Musée Azay-le-Rideau
17 Route de Marnay Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Début : Dimanche 2026-04-26
Dans le cadre de la Journée Nationale des Véhicules d’époque (JNVE), venez découvrir la richesse des réserves de la Cité Rétro-Mécanique Parc & Collection Maurice Dufresne ! Une 100aine de machines en + à découvrir… N’oubliez pas votre lampe torche !
N’oubliez pas votre lampe torche !
Dernière vente de billet 17h
Tarifs billetterie Musée
-10ans gratuit
10-17ans 7€
Etudiant 11€
Plein tarif 13€ 13 .
17 Route de Marnay Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 36 18 resa@musee-dufresne.com
English :
Come and discover the wealth of reserves at the Cité Rétro-Mécanique? Parc & Collection Maurice Dufresne!
Don’t forget your flashlight!
