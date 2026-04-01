Visite en LSF du château d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau
Visite en LSF du château d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau samedi 18 avril 2026.
Azay-le-Rideau
Visite en LSF du château d’Azay-le-Rideau
19 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Venez suivre une visite commentée du château en LSF. Une guide-conférencière sourde vous fera découvrir son histoire, son architecture et ses collections en le parcourant de salle en salle.
Venez suivre une visite commentée du château en LSF. Une guide-conférencière sourde vous fera découvrir son histoire, son architecture et ses collections en le parcourant de salle en salle.
Cette visite est proposée dans le cadre des journées Accueil pour tous. À cette occasion, le château d’Azay-le-Rideau propose un riche programme de visites et d’animations adaptées et animées par des médiatrices formées.
Gratuit pour la personne en situation de handicap (sur présentation d’un justificatif) et son accompagnateur.
Gratuit pour les moins de 26 ans
À noter
Durée 1h30
Nombre de places limité
Sur réservation .
19 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire public.sourd@monuments-nationaux.fr
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English :
Come and take a guided tour of the château in LSF. A deaf guide will take you on a guided tour of the castle’s history, architecture and collections, moving from room to room.
L’événement Visite en LSF du château d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-04-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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