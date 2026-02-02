Azay Tech 3D 8ème édition 2026

Rue Gustave Eiffel Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Azay’tech 3D

samedi 18 et dimanche 19 avril 2026, salle Rodin

Salon du numérique et de l’impression 3D, Azaytech’3D, est un événement qui réunit chaque année de nombreux passionnés et professionnels de l’innovation, robotique et technologies numériques.

Azay’tech 3D

samedi 18 et dimanche 19 avril 2026, salle Rodin

Un événement hight tech !

Rendez-vous samedi 18 et dimanche 19 avril, salle Rodin pour ce rendez-vous incontournable à Azay-le-Rideau !

Salon du numérique et de l’impression 3D, Azaytech’3D, est un événement qui réunit chaque année de nombreux passionnés et professionnels de l’innovation, robotique et technologies numériques.

Organisation Azay’tech 3 D et Mairie

Entrée libre restauration sur place .

Rue Gustave Eiffel Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During one day, professionals, associations and individuals gather and exhibit their projects and digital products to the public.

More information about 3D printing, robotics and digital projects at Azay?Tech 3D on Facebook

L’événement Azay Tech 3D 8ème édition 2026 Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-01-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme