Azay-le-Rideau

Un château, chef d’œuvre de la Renaissance. Une visite adaptée pour les personnes mal et non voyantes

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Venez suivre une visite commentée du château spécialement adaptée aux personnes non et mal voyantes. La médiatrice qui vous accompagnera s’appuiera pendant la visite sur la présentation et la manipulation de maquettes et de supports tactiles.

Venez suivre une visite commentée du château spécialement adaptée aux personnes non et mal voyantes. La médiatrice qui vous accompagnera s’appuiera pendant la visite sur la présentation et la manipulation de maquettes et de supports tactiles.

Cette visite est proposée dans le cadre des journées Accueil pour tous. À cette occasion, le château d’Azay-le-Rideau propose un riche programme de visites et d’animations adaptées et animées par des médiatrices formées.

Gratuit pour la personne en situation de handicap (sur présentation d’un justificatif) et son accompagnateur.

Gratuit pour les moins de 26 ans

À noter:

Durée 2h

Nombre de places limité

Sur réservation .

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 68 61 resa.azay@monuments-nationaux.fr

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English :

Take a guided tour of the château specially adapted for the visually impaired. During the tour, the guide will present and manipulate models and tactile aids.

L’événement Un château, chef d’œuvre de la Renaissance. Une visite adaptée pour les personnes mal et non voyantes Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-04-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme