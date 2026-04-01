Azay-le-Rideau

Découverte sensorielle du château d’Azay-le-Rideau

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 15:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Venez suivre une visite commentée du château spécialement adaptée aux personnes en situation de handicap mental.

Guidés par une médiatrice, vous pourrez ainsi vous familiariser avec l’art de vivre dans un château à la Renaissance à travers une approche sensorielle.

Venez suivre une visite commentée du château spécialement adaptée aux personnes en situation de handicap mental.

Guidés par une médiatrice, vous découvrirez de salle en salle quelle était la vie quotidienne des anciens propriétaires du château. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec l’art de vivre dans un château à la Renaissance à travers une approche sensorielle. L’utilisation de senteurs différentes et l’écoute d’extraits musicaux vous plongeront dans la vie passée de ce joyau de la Renaissance.

Gratuit pour la personne en situation de handicap (sur présentation d’un justificatif) et son accompagnateur.

Gratuit pour les moins de 26 ans

À noter:

Durée 1h

Nombre de places limité

Sur réservation .

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 68 61 resa.azay@monuments-nationaux.fr

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English :

Join us for a guided tour of the château specially adapted for the mentally handicapped.

Guided by a mediator, you’ll learn about the art of living in a Renaissance château through a sensory approach.

L’événement Découverte sensorielle du château d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-04-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme