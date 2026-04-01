Découverte sensorielle du château d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau
Découverte sensorielle du château d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau samedi 18 avril 2026.
Azay-le-Rideau
Découverte sensorielle du château d’Azay-le-Rideau
19 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 15:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Venez suivre une visite commentée du château spécialement adaptée aux personnes en situation de handicap mental.
Guidés par une médiatrice, vous pourrez ainsi vous familiariser avec l’art de vivre dans un château à la Renaissance à travers une approche sensorielle.
Venez suivre une visite commentée du château spécialement adaptée aux personnes en situation de handicap mental.
Guidés par une médiatrice, vous découvrirez de salle en salle quelle était la vie quotidienne des anciens propriétaires du château. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec l’art de vivre dans un château à la Renaissance à travers une approche sensorielle. L’utilisation de senteurs différentes et l’écoute d’extraits musicaux vous plongeront dans la vie passée de ce joyau de la Renaissance.
Gratuit pour la personne en situation de handicap (sur présentation d’un justificatif) et son accompagnateur.
Gratuit pour les moins de 26 ans
À noter:
Durée 1h
Nombre de places limité
Sur réservation .
19 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 68 61 resa.azay@monuments-nationaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for a guided tour of the château specially adapted for the mentally handicapped.
Guided by a mediator, you’ll learn about the art of living in a Renaissance château through a sensory approach.
L’événement Découverte sensorielle du château d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-04-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
À voir aussi à Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire)
- L’Islette en gare Azay-le-Rideau 18 avril 2026
- Azay Tech 3D 8ème édition 2026 Azay-le-Rideau 18 avril 2026
- Visite en LSF du château d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau 18 avril 2026
- À la découverte des instruments de musique de la Renaissance Azay-le-Rideau 18 avril 2026
- Cluedo Géant Azay-le-Rideau 19 avril 2026