Azay-le-Rideau

À la découverte des instruments de musique de la Renaissance

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Gertrudis Vergara et Olivier Gladhofer, musiciens de l’ensemble Le Banquet du Roy, vous proposent une découverte des musiques de la Renaissance et des timbres d’instruments anciens.

Gratuit pour la personne en situation de handicap (sur présentation d’un justificatif) et son accompagnateur.

Gertrudis Vergara et Olivier Gladhofer, musiciens de l’ensemble Le Banquet du Roy, vous proposent une découverte des musiques de la Renaissance et des timbres atypiques d’instruments anciens. À travers un voyage dans l’Europe du XVIe siècle, cette promenade musicale accessible aux publics en situation de handicap invite au dépaysement et à ressentir la richesse d’une époque qui résonne encore aujourd’hui.

Gratuit pour la personne en situation de handicap (sur présentation d’un justificatif) et son accompagnateur.

Gratuit pour les moins de 26 ans

Durée 45 minutes

Nombre de places limité

Sur réservation .

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 68 61 resa.azay@monuments-nationaux.fr

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English :

Gertrudis Vergara and Olivier Gladhofer, musicians with Le Banquet du Roy, invite you to discover Renaissance music and the timbres of early instruments.

Free for disabled persons (on presentation of proof) and their companions.

L’événement À la découverte des instruments de musique de la Renaissance Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-04-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme