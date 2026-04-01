Azay-le-Rideau

Visite en LSF du château d’Azay-le-Rideau

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Venez suivre une visite commentée du château en LSF. Une guide-conférencière sourde vous fera découvrir son histoire, son architecture et ses collections en le parcourant de salle en salle.

Venez suivre une visite commentée du château en LSF. Une guide-conférencière sourde vous fera découvrir son histoire, son architecture et ses collections en le parcourant de salle en salle.

Cette visite est proposée dans le cadre des journées Accueil pour tous. À cette occasion, le château d’Azay-le-Rideau propose un riche programme de visites et d’animations adaptées et animées par des médiatrices formées.

Gratuit pour la personne en situation de handicap (sur présentation d’un justificatif) et son accompagnateur.

Gratuit pour les moins de 26 ans

À noter

Durée 1h30

Nombre de places limité

Sur réservation .

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire public.sourd@monuments-nationaux.fr

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English :

Come and take a guided tour of the château in LSF. A deaf guide will take you on a guided tour of the castle’s history, architecture and collections, moving from room to room.

L’événement Visite en LSF du château d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-04-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme