Sur les pas de Camille Claudel et d’Auguste Rodin Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Sur les pas de Camille Claudel et d’Auguste Rodin Place Camille Claudel 37190 Azay-le-Rideau Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 10500.0 Tarif :

A travers ce parcours, foulez les pas de ces deux illustres sculpteurs. Séjournant au Château de l’Islette, leurs amours

tumultueux les auront très certainement amenés à se promener à travers les doux paysages et le patrimoine.

+33 2 47 45 44 40

English :

Follow in the footsteps of these two illustrious sculptors. Staying at the Château de l’Islette, their tumultuous

certainly led them to wander through the gentle landscapes and heritage.

Deutsch :

Auf diesem Rundgang können Sie auf den Spuren dieser beiden berühmten Bildhauer wandeln. Die Liebe der beiden, die sich im Château de l’Islette aufhielten, führte zu einem

ihre stürmischen Zeiten haben sie sicherlich dazu veranlasst, durch die sanften Landschaften und das Kulturerbe zu wandern.

Italiano :

Seguite le orme di questi due illustri scultori. Soggiornando allo Château de l’Islette, il loro tumultuoso

certamente li portò a vagare per la dolce campagna e il patrimonio.

Español :

Siga los pasos de estos dos ilustres escultores. Alojados en el Château de l’Islette, sus tumultuosos

les llevaron sin duda a vagar por la apacible campiña y el patrimonio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-16 par SIT Centre-Val de Loire