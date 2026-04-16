Azay-le-Rideau

Vins & chocolat au Château de l’Aulée

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03 16:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Dégustation de 5 chocolats spécialement séléctionnés (artisan local) associés à 5 de nos cuvées un monde de saveurs à découvrir.

Dégustation de 5 chocolats spécialement séléctionnés (artisan local) associés à 5 de nos cuvées un monde de saveurs à découvrir. 20 .

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 44 24 contact@laulee.com

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English :

Tasting of 5 specially selected chocolates (made by local artisans) combined with 5 of our cuvées a world of flavors to discover.

L’événement Vins & chocolat au Château de l’Aulée Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-04-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme