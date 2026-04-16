Vins & chocolat au Château de l’Aulée Azay-le-Rideau
Vins & chocolat au Château de l’Aulée Azay-le-Rideau dimanche 3 mai 2026.
Azay-le-Rideau
Vins & chocolat au Château de l’Aulée
Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03 16:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Dégustation de 5 chocolats spécialement séléctionnés (artisan local) associés à 5 de nos cuvées un monde de saveurs à découvrir.
Dégustation de 5 chocolats spécialement séléctionnés (artisan local) associés à 5 de nos cuvées un monde de saveurs à découvrir. 20 .
Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 44 24 contact@laulee.com
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English :
Tasting of 5 specially selected chocolates (made by local artisans) combined with 5 of our cuvées a world of flavors to discover.
L’événement Vins & chocolat au Château de l’Aulée Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-04-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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