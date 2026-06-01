Il était une foire…l’archéologie à Saint-Denis, Fabrique de la ville, Saint-Denis
Il était une foire…l’archéologie à Saint-Denis, Fabrique de la ville, Saint-Denis samedi 13 juin 2026.
Il était une foire…l’archéologie à Saint-Denis Samedi 13 juin, 11h00 Fabrique de la ville Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Une fête forraine archéologique à Saint-Denis ! Venez jouer aux jeux de fêtes forraines créés par les archéologues de l’Unité d’archéologie : pêche aux canards, jeu de la mailloche (jeu du marteau), jeu de tir sur cible… avec une dimension médiévale et dionysienne !
Fabrique de la ville 4 rue du cygne, 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0613271753 https://www.saintdenis.fr/unite-archeologie-fabrique-ville Située au sud-ouest de la Basilique-cathédrale, elle est composée d’une maison-échafaudage et d’un chantier de fouille programmée, aujourd’hui terminé et remblayé. Elle propose un regard inédit sur l’Histoire de la ville. Métro ligne 13 arrêts Basilique de Saint-Denis ou Porte de Paris
Trame T1 arrêt Basilique de Saint-Denis
RER D gare de Saint-Denis (15min de marche)
Une fête forraine archéologique à Saint-Denis ! Venez jouer aux jeux de fêtes forraines créés par les archéologues de l’Unité d’archéologie : pêche aux canards, jeu de la mailloche (jeu du marteau),…
©UASD
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