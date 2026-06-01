Il était une foire…l’archéologie à Saint-Denis, Fabrique de la ville, Saint-Denis

Il était une foire…l’archéologie à Saint-Denis Samedi 13 juin, 11h00 Fabrique de la ville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Une fête forraine archéologique à Saint-Denis ! Venez jouer aux jeux de fêtes forraines créés par les archéologues de l’Unité d’archéologie : pêche aux canards, jeu de la mailloche (jeu du marteau), jeu de tir sur cible… avec une dimension médiévale et dionysienne !

Fabrique de la ville 4 rue du cygne, 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0613271753 https://www.saintdenis.fr/unite-archeologie-fabrique-ville Située au sud-ouest de la Basilique-cathédrale, elle est composée d’une maison-échafaudage et d’un chantier de fouille programmée, aujourd’hui terminé et remblayé. Elle propose un regard inédit sur l’Histoire de la ville. Métro ligne 13 arrêts Basilique de Saint-Denis ou Porte de Paris

Trame T1 arrêt Basilique de Saint-Denis

RER D gare de Saint-Denis (15min de marche)

Une fête forraine archéologique à Saint-Denis ! Venez jouer aux jeux de fêtes forraines créés par les archéologues de l’Unité d’archéologie : pêche aux canards, jeu de la mailloche (jeu du marteau),…

©UASD