Il était une fois… Ennio Morricone et Nino Rota, L’Embarcadère, Boulogne-sur-Mer

Il était une fois… Ennio Morricone et Nino Rota Dimanche 24 janvier 2027, 17h00 L’Embarcadère Pas-de-Calais

Tarifs :Carré Or : 105 € – Cat.1 : 80 € – Cat. 2 : 65 € – Infos Groupes et CE : Haracom Tél : 03.21.26.52.94

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-24T17:00:00+01:00 – 2027-01-24T19:00:00+01:00

Fin : 2027-01-24T17:00:00+01:00 – 2027-01-24T19:00:00+01:00

IL ÉTAIT UNE FOIS … ENNIO MORRICONE & NINO ROTA

ENNIO MORRICONE & NINO ROTA, DEUX MAITRES DE LA MUSIQUE DE FILM

Aujourd’hui, ENNIO MORRICONE et NINO ROTA sont à juste titre considérés comme des icônes incontournables de la musique de film mondiale. Le spectacle qui leur rend hommage vous invite à un voyage captivant à travers les moments clés de leurs carrières exceptionnelles, des titres emblématiques des années 60 aux célèbres mélodies composées pour les films de Sergio Leone (Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l’Ouest…), Francis Ford Coppola (Le Parrain…) ou encore Federico Fellini (La Strada), sans oublier celles qui ont marqué l’histoire d’Hollywood.

Ce concert symphonique immersif, enrichi de projections vidéo et de jeux de lumière, offre une expérience unique, plongeant le public au cœur de l’univers sonore et visuel de ces deux maîtres de la musique de film.

Un moment magique où la musique, l’image et la lumière se fusionnent pour rendre hommage à leurs œuvres intemporelles.

UN CONCERT SYMPHONIQUE IMMERSIF

Ce spectacle vous invite à un voyage sensoriel incomparable, offrant bien plus qu’un simple concert : une expérience immersive où la musique, la lumière et l’image se rencontrent pour créer une atmosphère unique.

Plongez dans l’univers envoûtant des maîtres ENNIO MORRICONE et NINO ROTA, où leurs œuvres magistrales prennent vie, accompagnées de projections vidéo fascinantes et d’un jeu de lumières qui magnifient chaque note et chaque moment. Vous serez emporté par un tourbillon d’émotions, où les thèmes intemporels se mêlent harmonieusement aux visions des créateurs.

L’inspirateur de ce projet est MARCELLO ROTA, chef d’orchestre de renommée internationale, dont l’interprétation sublime guide chaque note. Les solistes, figures emblématiques de la musique de film, partageront la scène avec vous : NELLO SALZA (trompette), LUDOVICO FILCI (piano) et SUSANNA RIGACCI (soprano). Ces artistes, qui ont collaboré pendant plus de 30 ans avec Ennio Morricone sur scène et en studio, sont des piliers de l’histoire de la musique de film, tant en Italie qu’à l’échelle mondiale. Ensemble, ils ont offert plus de 500 concerts à travers le monde sous la direction exceptionnelle du Maestro Morricone.

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=fMrEpnet7J0

Site internet : https://indigo-productions.fr/ennio-morricone-nino-rota/

Facebook : https://www.facebook.com/indigoproductionsniort

Instagram : https://www.instagram.com/indigoproductionsofficiel/

L’Embarcadère 9, Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-indigo-productions.tickandlive.com/reserver/il-etait-une-fois-ennio-morricone-nino-rota-42/154760 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fnacspectacles.com/event/il-etait-une-fois-ennio-morricone-nino-rota-lembarcadere-21541977/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/il-etait-une-fois-ennio-morricone-billet/idmanif/655895 »}] [{« data »: {« author »: « Indigo Productions », « cache_age »: 86400, « description »: « Ce concert symphonique immersif propose un voyage sensoriel unique, ou00f9 musique, lumiu00e8re et image se rencontrent pour sublimer les u0153uvres d’Ennio Morricone et Nino Rota. nnSous la direction de Marcello Rota, chef d’orchestre de renommu00e9e internationale, les cu00e9lu00e8bres solistes Nello Salza (trompette), Ludovico Fulci (piano) et Susanna Rigacci (soprano), qui ont collaboru00e9 pendant plus de 30 ans avec Ennio Morricone avec plus de 500 concerts u00e0 travers le monde, interpru00e8tent des piu00e8ces magistrales du ru00e9pertoire. Vivez les moments clu00e9s de leurs carriu00e8res exceptionnelles u00e0 travers les musiques de films de Sergio Leone (Le Bon, la Brute et le Truand, Il u00e9tait une fois dans l’Ouestu2026), Francis Ford Coppola (Le Parrainu2026) ou encore Federico Fellini (La Strada). », « type »: « video », « title »: « Il u00e9tait une fois ENNIO MORRICONE & NINO ROTA – Tournu00e9e Franu00e7aise en janvier 2027 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/fMrEpnet7J0/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=fMrEpnet7J0 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC5yJHJwUfMpxZ4BqU5y-EMA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=fMrEpnet7J0 »}, {« link »: « https://indigo-productions.fr/ennio-morricone-nino-rota/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/indigoproductionsniort »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 2,963 Followers, 913 Following, 358 Posts – See Instagram photos and videos from Indigo Productions (@indigoproductionsofficiel) », « type »: « rich », « title »: « Indigo Productions (@indigoproductionsofficiel) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-19/556525146_18189738976325846_6410948136423401103_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=107&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=3GrlDhZpkpIQ7kNvwHKbbhK&_nc_oc=AdplnNLv70DxXHH18eCB32Ux8nSYK8is-NbbL7B8yM_-CiXjdSJzLgH1gjUoT5l8jx4&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_gid=_W3yrsK7x3ubgRj04P0lVw&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af3byA76Aa-JqZqKecFINiC0IGA96WmNCw1epTFS8zzIKg&oe=69F2E87D », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/indigoproductionsofficiel/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/indigoproductionsofficiel/ »}]

Ce spectacle vous invite à un voyage sensoriel incomparable, offrant bien plus qu’un simple concert : une expérience immersive où la musique, la lumière et l’image se rencontrent. Ennio Morricone et Nino Rota Il était une fois Ennio Morricone et Nino Rota

Indigo Productions