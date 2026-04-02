Boulogne-sur-Mer

Les journées européennes de l’archéologie

Bd Eurvin Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE

Du 13 et 14 juin 2026 .

Bd Eurvin Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 02 20

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English :

L’événement Les journées européennes de l’archéologie Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale