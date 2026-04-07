Il était une fois… Ennio Morricone & Nino Rota à Niort Acclameur Niort

Niort

Il était une fois… Ennio Morricone & Nino Rota à Niort

Acclameur 50 Rue Charles Darwin Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-28 20:00:00

fin : 2027-01-28

Date(s) :

2027-01-28

Ce concert symphonique immersif propose un voyage sensoriel unique, où musique, lumière et image se rencontrent pour sublimer les œuvres d’Ennio Morricone et Nino Rota.

Sous la direction de Marcello Rota, chef d’orchestre de renommée internationale, les célèbres solistes Nello Salza (trompette), Ludovico Fulci (piano) et Susanna Rigacci (soprano), qui ont collaboré pendant plus de 30 ans avec Ennio Morricone avec plus de 500 concerts à travers le monde, interprètent des pièces magistrales du répertoire. Vivez les moments clés de leurs carrières exceptionnelles à travers les musiques de films de Sergio Leone (Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l’Ouest…), Francis Ford Coppola (Le Parrain…) ou encore Federico Fellini (La Strada).

Ce concert n’est pas un ciné-concert aucune image de film n’est projetée pendant la représentation. .

Acclameur 50 Rue Charles Darwin Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine billetterie@indigo-productions.fr

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English : Il était une fois… Ennio Morricone & Nino Rota à Niort

L’événement Il était une fois… Ennio Morricone & Nino Rota à Niort Niort a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Niort Marais Poitevin