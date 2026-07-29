Il Était Une Fois Le Normandy Théâtre Le Normandy Le Havre
samedi 28 novembre 2026 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Il Était Une Fois Le Normandy
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 19:00:00
fin : 2027-04-09
Date(s) :
2026-11-28 2027-04-09
Vous l’avez aimée, vous l’avez demandée, alors nous vous avons écouté la comédie musicale du moment reprend du service pour cette nouvelle saison avec 2 représentations supplémentaires !
Une grande revue musicale dans l’esprit du cabaret… familial et patrimonial. Ni tout à fait une comédie musicale, ni tout à fait un cabaret classique, Il était une fois le Normandy est une création originale qui mêle chant, danse, narration et émotion.
Porté par une vingtaine d’artistes sur scène, ce spectacle retrace l’histoire vraie et romancée du mythique Théâtre Le Normandy, de son inauguration en 1934 à sa renaissance en 2025, en passant par l’Occupation, les grandes années du music-hall, les décennies flamboyantes de cinéma et de variétés, puis l’abandon et la renaissance.
Ce spectacle vous est proposé en dîner spectacle. Il vous est également possible de réserver des places uniquement pour le spectacle. Attention prenez soin de bien vérifier l’heure d’arrivée, selon votre choix.
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Il Était Une Fois Le Normandy
L’événement Il Était Une Fois Le Normandy Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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