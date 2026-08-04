IL ÉTAIT UNE FOIS… MICHEL LEGRAND HALLE AUX GRAINS Toulouse
jeudi 25 mars 2027 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
IL ÉTAIT UNE FOIS… MICHEL LEGRAND
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 68 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-25 20:00:00
fin : 2027-03-26 22:15:00
Date(s) :
2027-03-25
Cent-cinquante longs-métrages, trois Oscars, des collaborations en avalanche avec Sarah Vaughan, Ray Charles, Claude Nougaro ou Natalie Dessay sept ans après sa disparition, Michel Legrand demeure l’un des compositeurs français les plus célèbres au monde.
Son cinéma, ce sont des images inoubliables Catherine Deneuve et Françoise Dorléac en soeurs jumelles, Steve McQueen gentleman-cambrioleur dans L’Affaire Thomas Crown, Romy Schneider et Alain Delon au bord de La Piscine… Surtout, écrire pour l’image a permis à Michel Legrand d’effectuer la synthèse entre ses différentes cultures, de Bach à Miles Davis. Entre partitions classiques et raretés, ce concert sera une invitation au voyage dans l’univers d’un pulvérisateur de frontières, avide de musique au pluriel. 5 .
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billeterie@capitole.toulouse.fr
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English :
One hundred and fifty feature films, three Oscars, and a slew of collaborations with Sarah Vaughan, Ray Charles, Claude Nougaro, and Natalie Dessay: seven years after his death, Michel Legrand remains one of the world’s most famous French composers.
L’événement IL ÉTAIT UNE FOIS… MICHEL LEGRAND Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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