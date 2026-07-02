Informations pratiques

Pithiviers

Il était une joie Laëtitia Mampaka Humour

14 Place Denis Poisson Pithiviers Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Rencontrez la reine de l’éloquence au Théâtre du Donjon à Pithiviers ! Championne d’Europe de la discipline, Laetitia Mampaka vous invite dans son royaume pour un conte parodique irrésistible. Un seul en scène solaire, drôlissime et touchant à savourer en famille dès 12 ans.

Osez franchir les portes d’un royaume pas si enchanté !

Ce vendredi 27 novembre, le Théâtre du Donjon à Pithiviers accueille Laetitia Mampaka, sacrée championne d’Europe de l’éloquence, pour son spectacle « Il était une joie ».

Véritable diva de l’humour, cette ancienne avocate devenue artiste revisite son parcours hollywoodien à travers un conte parodique hilarant. De ses premiers pas de danse délicieusement ratés jusqu’aux projecteurs du prestigieux Festival de Montreux, elle livre une performance solaire, truffée d’autodérision. Salué par la presse comme un moment « drôlissime et touchant », ce show révèle un don unique pour le récit.

Un rendez-vous royal à ne pas manquer dès 12 ans (Tarif A).

Réservez vite vos places ! 18 .

14 Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 45

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English :

Meet the queen of eloquence at the Théâtre du Donjon in Pithiviers! European champion in this art form, Laetitia Mampaka invites you into her kingdom for an irresistible parody of a fairy tale. A solo performance—sunny, hilarious, and touching—perfect for the whole family (ages 12 and up).

L’événement Il était une joie Laëtitia Mampaka Humour Pithiviers a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GRAND PITHIVERAIS