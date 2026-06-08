IL Y A UN SALADIER DANS LE TIROIR SALLE BARCELONE Toulouse vendredi 12 juin 2026.

Toulouse

IL Y A UN SALADIER DANS LE TIROIR

SALLE BARCELONE 22 Allée de Barcelone Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Profitez d’une soirée théâtre tout en soutenant une belle cause.

Deux sœurs que tout oppose se retrouvent le jour du mariage de leur petite sœur. Charlotte, l’aînée, mère de famille épanouie, et Claire, entrepreneuse indépendante et femme libérée, enchaînent les situations hilarantes à travers plusieurs tableaux qui nous plongent dans une journée pas tout à fait comme les autres. Une comédie tendre et décapante où chacun peut se reconnaître !

Avec Nathalie Gout et Nathalie Dewoitine et mise en scène de Pascal Lebret. 13 .

SALLE BARCELONE 22 Allée de Barcelone Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Enjoy an evening of theater while supporting a worthy cause.

L’événement IL Y A UN SALADIER DANS LE TIROIR Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE