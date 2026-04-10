Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Illuminations Rue Louis-le-Grand Bletterans

Illuminations Rue Louis-le-Grand Bletterans vendredi 20 novembre 2026.

Lieu : Rue Louis-le-Grand

Adresse : Place de la mairie

Ville : 39140 Bletterans

Département : Jura

Début : vendredi 20 novembre 2026

Fin : vendredi 20 novembre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Bletterans

Illuminations

Rue Louis-le-Grand Place de la mairie Bletterans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 17:00:00
fin : 2026-11-20 21:00:00

Date(s) :
2026-11-20

Fête des illuminations
Place de la mairie de 17h à 21h
Vin chaud, marrons, gaufres, tartines chaudes
Tombola de l’école   .

Rue Louis-le-Grand Place de la mairie Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 11 22  ucia.bletterans@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Illuminations

L’événement Illuminations Bletterans a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme JurAbsolu

À voir aussi à Bletterans (Jura)