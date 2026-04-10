Illuminations Rue Louis-le-Grand Bletterans

Bletterans

Illuminations

Rue Louis-le-Grand Place de la mairie Bletterans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 17:00:00

fin : 2026-11-20 21:00:00

Date(s) :

2026-11-20

Fête des illuminations

Place de la mairie de 17h à 21h

Vin chaud, marrons, gaufres, tartines chaudes

Tombola de l’école .

Rue Louis-le-Grand Place de la mairie Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 11 22 ucia.bletterans@orange.fr

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English : Illuminations

L’événement Illuminations Bletterans a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme JurAbsolu