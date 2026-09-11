Illustrer l’histoire : l’épopée des manuels scolaires du 18e siècle à nos jours, Archives départementales des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc

Informations pratiques

Illustrer l’histoire : l’épopée des manuels scolaires du 18e siècle à nos jours 19 et 20 septembre Archives départementales des Côtes d’Armor Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Qui n’a pas en mémoire l’image de l’un de ses anciens manuels d’histoire ? Reflets de leur temps, du développement des politiques scolaires et de l’évolution de la pédagogie au fil des siècles, ils contribuent à façonner une culture matérielle de l’école. Ces ouvrages sont aussi des objets autonomes, des vecteurs culturels qui témoignent des différentes conceptions de l’histoire nationale et de la longue querelle entre l’Église et l’État.

Conçue par les Archives nationales, l’exposition « Illustrer l’histoire » s’intéresse à l’évolution de l’illustration des manuels scolaires du 18e siècle à nos jours. Elle est ici complétée par des ouvrages et documents conservés par des institutions locales pour faire une place à l’histoire de la Bretagne (Archives départementales des Côtes-d’Armor, Musée de l’école de Bothoa et Bibliothèque municipale André-Malraux de Saint-Brieuc).

Archives départementales des Côtes d’Armor 7 Rue François Merlet, 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 78 78 77 http://archives.cotesdarmor.fr/

Qui n’a pas en mémoire l’image de l’un de ses anciens manuels d’histoire ?

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