Sortie de résidence « Souffrir mille morts | Fondre en larmes » d’Annie Zadek et Andrea Sarto Villa Rohannec’h Saint-Brieuc
samedi 12 septembre 2026 · Villa Rohannec'h · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Sortie de résidence avec Annie Zadek (écrivaine) et Andrea Sarto (compositeur), accueilli lors de 3 courts séjours à la Villa Rohannec’h en 2026.
L’écrivaine Annie Zadek et le compositeur Andrea Sarto collaborent à la création du mélologue (composition mêlant musique et textes parlés) « Souffrir mille morts/ Fondre en larmes » (Editions de l’URDLA, Villeurbanne, 2009). Mariage entre la lecture de son livre par Annie Zadek – écrit d’après l’ouvrage fondateur de Raul Hilberg sur l’histoire de la Shoah – et la bande électroacoustique composée et diffusée via des hauts-parleurs fantomatiques par Andrea Sarto, leur création se présente comme une réflexion profondément lyrique autour des évènements qui ont bouleversé le mitan du vingtième siècle.
à partir de 15 ans
À voir aussi à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)
- Samedi du Mercredi de l’Orgue Place du Général de Gaulle Saint-Brieuc 15 août 2026
- Atelier Abat-Jour avec Pluie et Toiles Boutique Bobine et patine Saint-Brieuc 17 août 2026
- Animation Bibliothèque Buissonnière La Villa Rohannec’h Rue de Rohannec’h Saint-Brieuc 18 août 2026
- Ouverture des salons de la Villa Rohannec’h et Bibliothèque buissonnière Saint-Brieuc 18 août 2026
- Festival Le Mille Parc de la Vallée de Gouédic Saint-Brieuc 20 août 2026