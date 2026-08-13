Informations pratiques

Sortie de résidence avec Annie Zadek (écrivaine) et Andrea Sarto (compositeur), accueilli lors de 3 courts séjours à la Villa Rohannec’h en 2026.

L’écrivaine Annie Zadek et le compositeur Andrea Sarto collaborent à la création du mélologue (composition mêlant musique et textes parlés) « Souffrir mille morts/ Fondre en larmes » (Editions de l’URDLA, Villeurbanne, 2009). Mariage entre la lecture de son livre par Annie Zadek – écrit d’après l’ouvrage fondateur de Raul Hilberg sur l’histoire de la Shoah – et la bande électroacoustique composée et diffusée via des hauts-parleurs fantomatiques par Andrea Sarto, leur création se présente comme une réflexion profondément lyrique autour des évènements qui ont bouleversé le mitan du vingtième siècle.

à partir de 15 ans