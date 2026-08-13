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Sortie de résidence « Souffrir mille morts | Fondre en larmes » d’Annie Zadek et Andrea Sarto Villa Rohannec’h Saint-Brieuc

samedi 12 septembre 2026 · Villa Rohannec'h · Saint-Brieuc

Sortie de résidence « Souffrir mille morts | Fondre en larmes » d’Annie Zadek et Andrea Sarto Villa Rohannec’h Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Villa Rohannec'h
Adresse
9 rue de Rohannec'h
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d’Armor
Tarif
gratuit

Sortie de résidence avec Annie Zadek (écrivaine) et Andrea Sarto (compositeur), accueilli lors de 3 courts séjours à la Villa Rohannec’h en 2026.

L’écrivaine Annie Zadek et le compositeur Andrea Sarto collaborent à la création du mélologue (composition mêlant musique et textes parlés) « Souffrir mille morts/ Fondre en larmes » (Editions de l’URDLA, Villeurbanne, 2009). Mariage entre la lecture de son livre par Annie Zadek – écrit d’après l’ouvrage fondateur de Raul Hilberg sur l’histoire de la Shoah – et la bande électroacoustique composée et diffusée via des hauts-parleurs fantomatiques par Andrea Sarto, leur création se présente comme une réflexion profondément lyrique autour des évènements qui ont bouleversé le mitan du vingtième siècle.

à partir de 15 ans

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