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Ils divorcèrent pour le meilleur et pour le pire ! Théâtre de la Boussole Paris

mercredi 23 septembre 2026 · Théâtre de la Boussole · Paris

Ils divorcèrent pour le meilleur et pour le pire ! Théâtre de la Boussole Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Lieu
Théâtre de la Boussole
Adresse
29, rue de Dunkerque
Ville
75010 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">De 10 à 19,50 euros.</p>

Marc et Sophie forment un couple sans histoire depuis plus de 10 ans, jusqu’au décès de la mère de Sophie.

Pour toucher l’héritage, le testament exige une condition improbable : Sophie doit divorcer.
Au menu de cette séparation brûlante : une pincée de mauvaise foi, une bonne dose de tromperie, assaisonnez le tout de chorégraphies bancales et de beurrage de biscotte intensif.
Laissez mijoter.

Une comédie absurde au rythme effréné ! À déguster entre amis ou en famille.

Ils s’aiment… mais pas au même prix !
Du mercredi 23 septembre 2026 au dimanche 13 décembre 2026 :
dimanche
de 18h00 à 19h15
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 19h30 à 20h45
payant

De 10 à 19,50 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T22:30:00+02:00
fin : 2026-12-13T20:15:00+01:00
Date(s) : 2026-09-23T19:30:00+02:00_2026-09-23T20:45:00+02:00;2026-09-24T19:30:00+02:00_2026-09-24T20:45:00+02:00;2026-09-25T19:30:00+02:00_2026-09-25T20:45:00+02:00;2026-09-26T19:30:00+02:00_2026-09-26T20:45:00+02:00;2026-09-27T18:00:00+02:00_2026-09-27T19:15:00+02:00;2026-09-30T19:30:00+02:00_2026-09-30T20:45:00+02:00;2026-10-01T19:30:00+02:00_2026-10-01T20:45:00+02:00;2026-10-02T19:30:00+02:00_2026-10-02T20:45:00+02:00;2026-10-03T19:30:00+02:00_2026-10-03T20:45:00+02:00;2026-10-04T18:00:00+02:00_2026-10-04T19:15:00+02:00;2026-10-07T19:30:00+02:00_2026-10-07T20:45:00+02:00;2026-10-08T19:30:00+02:00_2026-10-08T20:45:00+02:00;2026-10-09T19:30:00+02:00_2026-10-09T20:45:00+02:00;2026-10-10T19:30:00+02:00_2026-10-10T20:45:00+02:00;2026-10-11T18:00:00+02:00_2026-10-11T19:15:00+02:00;2026-10-14T19:30:00+02:00_2026-10-14T20:45:00+02:00;2026-10-15T19:30:00+02:00_2026-10-15T20:45:00+02:00;2026-10-16T19:30:00+02:00_2026-10-16T20:45:00+02:00;2026-10-17T19:30:00+02:00_2026-10-17T20:45:00+02:00;2026-10-18T18:00:00+02:00_2026-10-18T19:15:00+02:00;2026-10-21T19:30:00+02:00_2026-10-21T20:45:00+02:00;2026-10-22T19:30:00+02:00_2026-10-22T20:45:00+02:00;2026-10-23T19:30:00+02:00_2026-10-23T20:45:00+02:00;2026-10-24T19:30:00+02:00_2026-10-24T20:45:00+02:00;2026-10-25T18:00:00+02:00_2026-10-25T19:15:00+02:00;2026-10-28T19:30:00+02:00_2026-10-28T20:45:00+02:00;2026-10-29T19:30:00+02:00_2026-10-29T20:45:00+02:00;2026-10-30T19:30:00+02:00_2026-10-30T20:45:00+02:00;2026-10-31T19:30:00+02:00_2026-10-31T20:45:00+02:00;2026-11-01T18:00:00+02:00_2026-11-01T19:15:00+02:00;2026-11-04T19:30:00+02:00_2026-11-04T20:45:00+02:00;2026-11-05T19:30:00+02:00_2026-11-05T20:45:00+02:00;2026-11-06T19:30:00+02:00_2026-11-06T20:45:00+02:00;2026-11-07T19:30:00+02:00_2026-11-07T20:45:00+02:00;2026-11-08T18:00:00+02:00_2026-11-08T19:15:00+02:00;2026-11-11T19:30:00+02:00_2026-11-11T20:45:00+02:00;2026-11-12T19:30:00+02:00_2026-11-12T20:45:00+02:00;2026-11-13T19:30:00+02:00_2026-11-13T20:45:00+02:00;2026-11-14T19:30:00+02:00_2026-11-14T20:45:00+02:00;2026-11-15T18:00:00+02:00_2026-11-15T19:15:00+02:00;2026-11-18T19:30:00+02:00_2026-11-18T20:45:00+02:00;2026-11-19T19:30:00+02:00_2026-11-19T20:45:00+02:00;2026-11-20T19:30:00+02:00_2026-11-20T20:45:00+02:00;2026-11-21T19:30:00+02:00_2026-11-21T20:45:00+02:00;2026-11-22T18:00:00+02:00_2026-11-22T19:15:00+02:00;2026-11-25T19:30:00+02:00_2026-11-25T20:45:00+02:00;2026-11-26T19:30:00+02:00_2026-11-26T20:45:00+02:00;2026-11-27T19:30:00+02:00_2026-11-27T20:45:00+02:00;2026-11-28T19:30:00+02:00_2026-11-28T20:45:00+02:00;2026-11-29T18:00:00+02:00_2026-11-29T19:15:00+02:00;2026-12-02T19:30:00+02:00_2026-12-02T20:45:00+02:00;2026-12-03T19:30:00+02:00_2026-12-03T20:45:00+02:00;2026-12-04T19:30:00+02:00_2026-12-04T20:45:00+02:00;2026-12-05T19:30:00+02:00_2026-12-05T20:45:00+02:00;2026-12-06T18:00:00+02:00_2026-12-06T19:15:00+02:00;2026-12-09T19:30:00+02:00_2026-12-09T20:45:00+02:00;2026-12-10T19:30:00+02:00_2026-12-10T20:45:00+02:00;2026-12-11T19:30:00+02:00_2026-12-11T20:45:00+02:00;2026-12-12T19:30:00+02:00_2026-12-12T20:45:00+02:00;2026-12-13T18:00:00+02:00_2026-12-13T19:15:00+02:00

Théâtre de la Boussole 29, rue de Dunkerque  75010 Paris


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