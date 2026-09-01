Ils divorcèrent pour le meilleur et pour le pire ! Théâtre de la Boussole Paris

Informations pratiques

Marc et Sophie forment un couple sans histoire depuis plus de 10 ans, jusqu’au décès de la mère de Sophie.

Pour toucher l’héritage, le testament exige une condition improbable : Sophie doit divorcer.

Au menu de cette séparation brûlante : une pincée de mauvaise foi, une bonne dose de tromperie, assaisonnez le tout de chorégraphies bancales et de beurrage de biscotte intensif.

Laissez mijoter.

Une comédie absurde au rythme effréné ! À déguster entre amis ou en famille.

Ils s’aiment… mais pas au même prix !

Du mercredi 23 septembre 2026 au dimanche 13 décembre 2026 :

dimanche

de 18h00 à 19h15

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h30 à 20h45

payant

De 10 à 19,50 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T22:30:00+02:00

fin : 2026-12-13T20:15:00+01:00

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Théâtre de la Boussole 29, rue de Dunkerque 75010 Paris



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