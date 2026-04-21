Ilyes Djadel déjà Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Ilyes Djadel déjà

Samedi 23 janvier 2027 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 39 – 39 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 20:00:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Seulement 27 ans et DÉJÀ beaucoup de choses à raconter.

Après le succès de son premier spectacle Ilyes débarque “déjà” avec son nouveau spectacle. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Only 27 and ALREADY a lot to talk about.

L’événement Ilyes Djadel déjà Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille