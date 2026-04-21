Ilyes Djadel déjà Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement
Ilyes Djadel déjà Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement samedi 23 janvier 2027.
Marseille 2e Arrondissement
Ilyes Djadel déjà
Samedi 23 janvier 2027 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 39 – 39 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23 20:00:00
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-23
Seulement 27 ans et DÉJÀ beaucoup de choses à raconter.
Après le succès de son premier spectacle Ilyes débarque “déjà” avec son nouveau spectacle. .
Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Only 27 and ALREADY a lot to talk about.
L’événement Ilyes Djadel déjà Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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