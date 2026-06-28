Ilyes Djadel Roubaix
Ilyes Djadel Roubaix mercredi 7 avril 2027.
Roubaix
Ilyes Djadel
31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-07 20:00:00
fin : 2027-04-07 21:20:00
Date(s) :
2027-04-07
Après le succès de _Pour de vrai_, l’humoriste franchit une nouvelle étape avec une énergie toujours aussi communicative.
À l’approche de la trentaine, il se livre avec une sincérité désarmante sur ses origines, sa famille, le choc des cultures et notre société en pleine mutation. Plus mature, il transforme chaque anecdote intime en un moment drôle et touchant grâce à un sens du tempo exceptionnel.
Un stand-up vif, sans prétention et profondément humain, à l’image de sa génération. Venez partager un pur moment de rire et de complicité avec cette voix montante sur la scène du Colisée !
Après le succès de _Pour de vrai_, l’humoriste franchit une nouvelle étape avec une énergie toujours aussi communicative.
À l’approche de la trentaine, il se livre avec une sincérité désarmante sur ses origines, sa famille, le choc des cultures et notre société en pleine mutation. Plus mature, il transforme chaque anecdote intime en un moment drôle et touchant grâce à un sens du tempo exceptionnel.
Un stand-up vif, sans prétention et profondément humain, à l’image de sa génération. Venez partager un pur moment de rire et de complicité avec cette voix montante sur la scène du Colisée ! .
31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com
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English :
Following the success of *Pour de vrai*, the comedian takes things to the next level with his usual infectious energy.
%C0s he approaches his thirties, he opens up with disarming sincerity about his origins, his family, culture shock, and our rapidly changing society. Now more mature, he transforms every personal anecdote into a funny and touching moment thanks to his exceptional sense of timing.
A lively, unpretentious, and deeply human stand-up performance, just like his generation. Come share a moment of pure laughter and camaraderie with this rising star on the Colisée stage!
L’événement Ilyes Djadel Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme
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