Image par image : revisiter l’archive, Les Trois Bains, Paris

Informations pratiques

Image par image : revisiter l’archive Dimanche 7 février 2027, 14h00 Les Trois Bains Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-07T14:00:00+01:00 – 2027-02-07T17:30:00+01:00

Fin : 2027-02-07T14:00:00+01:00 – 2027-02-07T17:30:00+01:00

Image par image est un projet de Latent.e qui explore la photographie comme un médium reproductible, transformable et inscrit dans le temps, au-delà de l’image fixe. À la croisée de la photographie, du collage et du cinéma expérimental, le projet interroge les usages contemporains de l’archive photographique : comment une image existante peut être réinterprétée, recomposée et mise en mouvement afin de produire de nouveaux récits visuels.

Ce cycle d’ateliers s’articule autour de deux modules complémentaires. Le premier est consacré à la recomposition photographique à partir d’images existantes et d’archives : explorer la sélection, la fragmentation et le montage comme manières d’interroger la construction du sens et la circulation des images. Le second traduit ces images recomposées à travers le procédé historique du cyanotype, puis les met en séquence par l’animation image par image, faisant dialoguer photographie sans caméra, pré-cinéma et pratiques contemporaines de l’image en mouvement.

Les ateliers sont ouverts aux étudiant·es, artistes et participant·es curieux·ses, et privilégient une pédagogie du regard et de la fabrication : manipulation concrète des images, réflexion critique et mise en contexte historique. Tout le matériel est fourni.

Développé par Latent.e, une association fondée à Paris en 2025 qui explore la photographie comme un médium matériel, temporel et en constante évolution à travers le collage, les procédés alternatifs et l’image en mouvement.

Les Trois Bains 80 rue des Vignoles Paris 75020 Quartier de Charonne Paris Île-de-France https://les3bains.fr/ https://www.instagram.com/lestroisbains [{« type »: « email », « value »: « latent.e.asso@gmail.com »}] Les Trois Bains sont un collectif d’une quinzaine de photographes réunis autour d’un laboratoire argentique dans le 20e arrondissement de Paris.

Notre mission première est la production. Chaque membre vient pour travailler sur ses projets personnels — développement, tirage, recherche sur les procédés historiques.

Notre mission seconde est la transmission. Nous initions le public à la photographie argentique à travers des ateliers rigoureux, animés par les membres du collectif et par des praticiens invités. Chaque atelier est développé et testé en interne avant d’être proposé au public. Ligne métro 9 : Buzenval / 2 : Avron

Bus

Image par image est un projet de Latent.e qui explore la photographie comme un médium reproductible, transformable et inscrit dans le temps, au-delà de l’image fixe. À la croisée de la du et du…

© Mila Andreani