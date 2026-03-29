Image Tibétaine en dialogue Maison de la Conversation Paris

Dans le cadre du mois de la Terre, projection du documentaire « Kokonor, un lac en sursis »(52 minutes), qui met en lumière une identité tibétaine profondément liée à son territoire, à ses traditions et à sa spiritualité. À travers des témoignages et des images sensibles, le film montre comment cette relation fondatrice est aujourd’hui fragilisée par les bouleversements écologiques.

Entre mémoire et transformations, le documentaire interroge ce que devient une identité lorsque le territoire qui la façonne est menacé.

La projection sera suivie d’un temps d’échange (Q&A) ouvert à tous , en présence virtuelle du documentaliste avec le public.

13h-14h : Projection du documentaire « Kokonor , un lac en sursis » (VOSTF)

14h – 14h30/40 : Temps d’échange (Q&A) avec le documentaliste (avec interprète)

Date

Samedi 25 avril

Horaires

13h – 15h

Tarif

Gratuit

Animation

Tibet Film Festival

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

: lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen) Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

: T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Mois de la Terre : Projection du docu « Kokonor, un lac en sursis ». Identité tibétaine & écologie. Suivi d’un échange avec le réalisateur.

Le samedi 25 avril 2026

de 13h00 à 15h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T16:00:00+02:00

fin : 2026-04-25T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T13:00:00+02:00_2026-04-25T15:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/image-tibetaine-en-dialogue-tickets-1985943936775?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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