Image Tibétaine en dialogue Maison de la Conversation Paris

Image Tibétaine en dialogue Maison de la Conversation Paris

Image Tibétaine en dialogue Maison de la Conversation Paris samedi 25 avril 2026.

Dans le cadre du mois de la Terre, projection du documentaire « Kokonor, un lac en sursis »(52 minutes), qui met en lumière une identité tibétaine profondément liée à son territoire, à ses traditions et à sa spiritualité. À travers des témoignages et des images sensibles, le film montre comment cette relation fondatrice est aujourd’hui fragilisée par les bouleversements écologiques.

Entre mémoire et transformations, le documentaire interroge ce que devient une identité lorsque le territoire qui la façonne est menacé.

La projection sera suivie d’un temps d’échange (Q&A) ouvert à tous , en présence virtuelle du documentaliste avec le public.

13h-14h : Projection du documentaire « Kokonor , un lac en sursis » (VOSTF)
14h – 14h30/40 : Temps d’échange (Q&A) avec le documentaliste (avec interprète)

Date
Samedi 25 avril

Horaires
13h – 15h

Tarif
Gratuit

Animation
Tibet Film Festival

Comment venir ?
Maison de la Conversation
10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

  • Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
  • Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
  • Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org

Mois de la Terre : Projection du docu « Kokonor, un lac en sursis ». Identité tibétaine & écologie. Suivi d’un échange avec le réalisateur.
Le samedi 25 avril 2026
de 13h00 à 15h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T16:00:00+02:00
fin : 2026-04-25T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T13:00:00+02:00_2026-04-25T15:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud  75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/image-tibetaine-en-dialogue-tickets-1985943936775?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org


Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)