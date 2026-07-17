Images dirigées : la photographie de propagande, Musée d’art et d’histoire de Melun, Melun

Informations pratiques

Images dirigées : la photographie de propagande 20 janvier – 27 mars 2027 Musée d’art et d’histoire de Melun Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-20T14:00:00+01:00 – 2027-01-20T18:00:00+01:00

Fin : 2027-03-27T14:00:00+01:00 – 2027-03-27T18:00:00+01:00

Enquêtes dans les collections du musée de Melun.

Images dirigées : la photographie de propagande.

Un accrochage inédit dévoile des photographies jusqu’à présent jamais valorisées, consacrées à la photographie de propagande.

Ces images interrogent les usages du médium comme outil d’influence, de persuasion et de communication.Entre mise en scène, diffusion des messages et construction des imaginaires, la photographie révèle son pouvoir actif.

L’exposition invite à porter un regard critique sur les intentions derrière l’image.Elle éclaire les contextes de production et de circulation de ces photographies.

Une exploration essentielle des relations entre image, pouvoir et opinion.

Musée d’art et d’histoire de Melun 5 rue du Franc-Mûrier 77 000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 79 77 70 https://www.ville-melun.fr/temps-libre/musee-d-art-et-d-histoire-de-la-ville-de-melun/musee Installé dans un ancien hôtel particulier du XVIIe siècle, transformé aux XIXe et XXe siècle, par l’adjonction d’une aile contemporaine, le musée est consacré à l’histoire de sa ville. Espace d’interprétation : des plans et des dispositifs amènent le visiteur à explorer l’île Saint-Etienne et y découvrir la richesse de son patrimoine archéologique antique et médiéval.

Ses collections retracent également les productions artistiques des années 1860 à 1880, et plus particulièrement l’itinéraire d’un artiste comme Henri Chapu (1833-1891), qui, à partir de 1870, était considéré comme un des plus importants sculpteurs de son temps – de son village natal du Mée à Paris où il fait carrière, en passant par Rome suite à son Grand Prix de Rome de sculpture. Ces productions artistiques permettent aujourd’hui de mieux comprendre comment travaille un artiste « officiel » au temps de l’impressionnisme, dans toute la diversité des thèmes abordés : l’art de représenter le mythe et l’histoire antique, le portrait sculpté et dessiné et la peinture de paysage. Train direct depuis Paris (direction Laroches ou Montereau), 25 mn (toutes les 30 minutes), train RER (direction Melun), 50 minutes (toutes les 15 minutes), Bus Gare de Melun – arrêt Notre Dame, 2 minutes, à pieds depuis la gare, 15 minutes

Enquêtes dans les collections du musée de Melun.

Ville de Melun / musée municipal © Ville de Melun / musée