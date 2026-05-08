Images d’une mobilisation industrielle, 1915-1919. Opérateurs de la Section photographique de l’armée, Le Point du Jour, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Images d’une mobilisation industrielle, 1915-1919. Opérateurs de la Section photographique de l’armée 21 mars – 12 septembre 2027 Le Point du Jour Manche

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-21T14:00:00+01:00 – 2027-03-21T18:00:00+01:00

Fin : 2027-09-12T14:00:00+02:00 – 2027-09-12T18:00:00+02:00

Images d’une mobilisation industrielle, 1915-1919

Opérateurs de la Section photographique de l’armée

En mai 1915, alors que la guerre contre l’Allemagne s’intensifie, la Section photographique de l’armée est créée afin de documenter la situation sur le front, mais aussi la mobilisation de l’industrie. Jusqu’en 1919, plus de 4 000 clichés sont réalisés sur le sujet par des opérateurs, qui étaient pour la plupart déjà photographes avant d’être incorporés. Aujourd’hui conservés par l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, ils montrent la diversité des modes de travail et des objets produits à travers tout le pays. Ils donnent surtout à voir, prenant la pose ou s’affairant sur leurs lieux de travail, toute une population ouvrière constituée de nombreuses femmes et d’enfants, ainsi que de personnes issues des colonies, venues remplacer les hommes partis combattre. Exemple d’une photographie fonctionnelle qui a désormais pris place dans l’histoire du médium, ces images représentent un ensemble unique par sa cohérence, son ampleur et les questions qu’elles soulèvent quant au rapport entre propagande et documentation.

Le Point du Jour 109 Avenue de Paris, 50100 Cherbourg-en-Cotentin, France Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 0233229923 http://lepointdujour.eu Inauguré en 2008, Le Point du Jour est un centre d’art / éditeur tourné vers la photographie. La programmation privilégie des œuvres dans lesquelles une réalité sociale, politique ou historique est prise en compte, mais qui en donnent une interprétation, sans méconnaître ses contradictions ou ses opacités.

Images d’une mobilisation industrielle, 1915-1919

Arsenal de Cherbourg, un ban de réglage par gyroscope à air, mai 1916

© Albert Samama-Chikli / ECPAD / Défense