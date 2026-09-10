Images hybrides – atelier artistique, Salle des Ursulines, Quimper
samedi 19 septembre 2026 · Salle des Ursulines · Quimper
Informations pratiques
Images hybrides – atelier artistique Samedi 19 septembre, 14h30 Salle des Ursulines Finistère
À partir de 7 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
À partir de vos photographies, vous explorerez avec la photographe Claire Bergé, les associations possibles entre une image et un geste pictural. Vous vous aventurerez à dessiner, peindre sur la photo, en effacer une partie, à la découper, à en prolonger les contours. Vous pourrez aussi en modifier l’échelle et la matérialité par différentes actions (scan, recadrage, agrandissement, réimpression).
Osez transformer le support photographique pour créer votre propre image hybride !
Atelier animé par Claire Bergé, photographe et Stéphanie Derrien, chargée des publics.
Salle des Ursulines 12 esplanade François-Mitterrand 29000 Quimper Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne https://www.quimper.bzh/1950-salle-des-ursulines.htm [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}]
Explorez les associations possibles entre une image et un geste pictural.
©Ville de Quimper
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