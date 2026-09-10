Images hybrides – atelier artistique, Salle des Ursulines, Quimper

Informations pratiques

Images hybrides – atelier artistique Samedi 19 septembre, 14h30 Salle des Ursulines Finistère

À partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À partir de vos photographies, vous explorerez avec la photographe Claire Bergé, les associations possibles entre une image et un geste pictural. Vous vous aventurerez à dessiner, peindre sur la photo, en effacer une partie, à la découper, à en prolonger les contours. Vous pourrez aussi en modifier l’échelle et la matérialité par différentes actions (scan, recadrage, agrandissement, réimpression).

Osez transformer le support photographique pour créer votre propre image hybride !

Atelier animé par Claire Bergé, photographe et Stéphanie Derrien, chargée des publics.

Salle des Ursulines 12 esplanade François-Mitterrand 29000 Quimper Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne https://www.quimper.bzh/1950-salle-des-ursulines.htm [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}]

Explorez les associations possibles entre une image et un geste pictural.

©Ville de Quimper