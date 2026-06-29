Rouen

Imaginez le robot du futur

115 Boulevard de l’Europe Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:30:00

fin : 2026-08-12 15:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25

Et si vous deveniez ingénieur de l’IA ?

Concevez votre propre robot en tenant compte de contraintes énergétiques et environnementales. Dessinez-le, donnez-lui un nom et imaginez son fonctionnement. Une activité ludique pour découvrir les coulisses de l’intelligence artificielle et les défis du numérique d’aujourd’hui.

Chaque semaine, une création est élue Robot de la semaine .

Inscription directement à l’accueil de l’Atrium le jour de votre visite.

Lien pour en savoir plus https://atriumnormandie.fr/evenements/vacances-scolaires/ .

115 Boulevard de l’Europe Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 91 06 reservation@scienceaction.asso.fr

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English : Imaginez le robot du futur

L’événement Imaginez le robot du futur Rouen a été mis à jour le 2026-06-23 par Seine-Maritime Attractivité