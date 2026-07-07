Informations pratiques

Thionville

Imany

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11 23:00:00

Date(s) :

2026-12-11

Après avoir envoûté le monde avec Voodoo Cello — un projet unique où sa voix s’entrelace aux harmonies de huit violoncelles et qui a donné lieu à une tournée de plus de 100 dates à travers l’Europe et au-delà — Imany revient avec un nouvel album très attendu Women Deserve Rage. Oeuvre puissante, manifeste d’émancipation et de renaissance, il porte la voix d’une femme qui choisit de renaître libre. Women Deserve Rage est une tranche de vie d’une femme qui, enfin, non seulement accueille la colère en elle, mais revendique aussi ce droit dans une société qui cherche sans cesse à contrôler et faire taire les femmes.Tout public

40 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

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English :

After taking the world by storm with Voodoo Cello? a unique project in which her voice intertwines with the harmonies of eight cellos—a project that led to a tour of over 100 dates across Europe and beyond? Imany returns with a highly anticipated new album: *Women Deserve Rage*. A powerful work—a manifesto of emancipation and rebirth—it gives voice to a woman who chooses to be reborn free. *Women Deserve Rage* is a slice of life from a woman who, at last, not only embraces the anger within her but also asserts her right to it in a society that constantly seeks to control and silence women.

L’événement Imany Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME