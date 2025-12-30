IMARHAN CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT Annemasse

IMARHAN Début : 2026-04-24 à 20:30. Tarif : – euros.

Originaire de Tamanrasset, Imarhan est devenu l’emblème de la nouvelle génération Touareg, insufflant à l’Assouf, le blues du désert, un vent nouveau. Guitares hypnotiques, grooves rock et percussions sahariennes s’entremêlent pour offrir une transe sensorielle.ne vision moderne et sombre de ce que l’avenir nous réserve.Le son d’Imarhan reflète leurs influences plurielles, une symbiose rare issue à la fois de leurs racines ancestrales Touareg, de balades d’Afrique Sub Saharienne, et d’expériences pop rock d’Algérie et de l’Occident écoutées en grandissant.Orpailleur des temps modernes, Imarhan redonne à la ville de Tamanrassetce qu’elle lui a offert et fait briller les pépites de la culture tamasheq grâce à une énergie vibrante qui transcende le passé de l’errance, de l’exil, les souffrances de l’humiliation et consacre, avec confiance, sa place sur la mappemonde de la créativité musicale.Fils d’exilés iraniens venus étudier à Grenoble, Arash Sarkechik a grandi à la croisée des cultures perse et européenne. Baignant dans la musique depuis son adolescence, Arash parcourt aujourd’hui les scènes françaises, offrant un spectacle vibrant d’émotions et de poésie. Sur scène, sa voix lyrique nous transporte vers une ambiance pleine d’intimité, accompagnée par le son chaleureux de sa guitare, le mystère de son saz (luth d’origine persane), et la douceur de sa flûte. Un concert magique et authentique, où Arash nous convie à un voyage sensoriel entre l’Orient et l’Occident.

CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT 1 ROUTE DE BONNEVILLE 74100 Annemasse 74